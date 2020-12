Coronavirus : Tout savoir sur les campagnes de dépistage massif, qui débutent aujourd'hui au Havre et dans les Ardennes

Des campagnes de dépistage massif au coronavirus sont lancées à partir de ce lundi au Havre et Charleville-Mézières. Avant Roubaix et Saint-Etienne après Noël.

Quel objectif ?

Le but global est de coller à la stratégie du gouvernement : «tester, alerter, protéger». Car si un test est positif, les services encourageront le malade à s’isoler, chez lui ou dans un endroit dédié, afin de ne pas risquer de contaminer d’autres personnes à son tour. Un «contact tracing» doit être mis en place pour alerter les personnes qui ont côtoyé le patient positif.

Les quatre villes serviront d’expérimentation, pour analyser la façon dont le virus se propage et si les réponses apportées par les autorités fonctionnent. De telles opérations peuvent se multiplier dans les endroits où le Covid-19 circule beaucoup.

Combien de personnes à tester ?

Au Havre, cette opération de grande ampleur doit durer cinq jours à partir de ce lundi. Le maire de la ville et ancien Premier ministre, Edouard Philippe, a expliqué au JDD qu'elle serait une réussite si près de 50% des 270.000 habitants de la communauté urbaine (54 communes) se font dépister.

Du côté de Charleville-Mézières et de l’agglomération Ardenne Métropole (58 communes pour 122.000 habitants), l’objectif est de tester 15 à 20% de la population. Trois périodes distinctes sont organisées : du 14 décembre au 19, puis du 21 au 23 et du 28 au 30. De sorte que les personnes qui le souhaitent se fassent tester plusieurs fois, avant et après la période de Noël.

Démarche volontaire et gratuite

Il s’agira d’une démarche volontaire de la part des habitants, qui auront la possibilité de se présenter sans rendez-vous dans les différents sites, durant toute la semaine. Dans la très grande majorité des cas, les tests antigéniques seront utilisés, afin d’obtenir un résultat dans la demi-heure. Le processus sera entièrement gratuit.

Au Havre, des tests seront également proposés aux lycéens de la zone concernée, ainsi qu’aux personnels de tous les établissements scolaires.

Comment ces opérations vont-elles se dérouler sur le terrain ?

A Ardenne Métropole, 8 gymnases seront dédiés aux tests, de 15h à 19h, en plus des habituels sites. Des équipes mobiles se déplaceront également chez les gens ne pouvant pas bouger. Au total, 50.000 tests doivent être rendus possibles, entre le stock déjà constitué et d’autres envoyés par les services de l’Etat.

Au Havre, 50 sites sont organisés, dans des pharmacies, laboratoires et cabinets médicaux, auxquels s’ajoutent 20 centres plus importants. «250 élèves de l’école d’infirmiers, mais aussi les pharmaciens, les médecins, la protection civile, la Croix-Rouge, sont mis à contribution pour effectuer ces tests, a indiqué Edouard Philippe.