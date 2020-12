Covid-19 : Nice prépare la campagne de vaccination

Le maire de la ville Christian Estrosi a fait adopter lundi par son conseil municipal une série de mesures pour préparer sans plus tarder la campagne de vaccination contre le Covid.

Une fois de plus Nice veut être à l’avant-garde de la lutte contre le coronavirus, après avoir été la première à distribuer des masques à la population et avoir mis en place des « drive-test », la ville prépare sa campagne de vaccination tambour battant.

«L’arrivée des vaccins contre l’épidémie est une bonne nouvelle, a souligné Christian Estrosi. Seule une vaccination massive permettra de contenir la maladie, de reprendre une vie normale et d’aller le plus vite possible vers une immunité collective. Comme elle l’a fait depuis le début de la crise, la ville de Nice souhaite accompagner les autorités de santé dans la mise en œuvre de la campagne de vaccination.»

Une plate-forme de préinscription et plusieurs sites de vaccination

La mesure la plus emblématique est la création d’une plate-forme de préinscription qui pourrait être mise en ligne dès mardi. «Elle permettra d’organiser le recensement des Niçois voulant se faire vacciner et de prévoir les besoins logistiques en la matière », a précisé l’élu.

L’anticipation devrait en effet être l’une des clés de l’organisation de la campagne, en raison des contraintes techniques liées à la conservation des doses qui doivent être stockées à des températures très basses (jusqu’à –80 °C). En outre, la ville qui prévoit d’aménager plusieurs de ses sites en centres de vaccination mobilisera également des personnels volontaires pour accompagner les usagers.

Au niveau national, la campagne doit se dérouler en trois phases. En janvier, les résidents des Ehpad et les professionnels travaillant à leur contact puis les personnes âgées de plus de 75 ans et, en février, les professionnels de santé. Le reste de la population devrait pouvoir se faire vacciner à partir du printemps 2021.