Déconfinement : couvre-feu, sport, visites en Ehpad… ce qui change ce mardi

Le 15 décembre devait être une nouvelle étape importante dans le processus de déconfinement français. Bien que les conditions aient empêché les musées, théâtres et cinémas d’ouvrir, d’autres changements surviennent ce mardi.

Pour commencer, l’attestation de déplacement disparait en journée. Chacun est libre de sortir comme bon lui semble, de 6h du matin à 20h le soir. Le reste du temps, un couvre-feu est en vigueur. Sortir se promener ou faire du sport n’est donc plus autorisé en soirée. En revanche, des dérogations existent, comme promener son chien, se rendre à la pharmacie ou s’occuper d’un proche qui en a besoin. Attention, dans ces cas-là, l’attestation est à nouveau nécessaire pour se justifier.

Ces nouvelles règles de circulation s’accompagnent de mesures à destination des jeunes sportifs. Ainsi, les moins de 18 ans (et seulement eux) vont pouvoir se remettre à transpirer en intérieur, dans les gymnases, piscines, ou courts de tennis couverts. De quoi retrouver ses camarades de club, tout en continuant à respecter le port du masque (avant et après l’activité en elle-même) et les distanciations (les sports de contact restent d’ailleurs interdits).

Sorties autorisées pour les résidents des maisons de retraite

Pour les adultes voulant eux aussi se dépenser, il faudra continuer à le faire en extérieur (course, vélo, randonnée, ski de fond…) et à six maximum. Les sportifs professionnels et de haut niveau ne sont pas concernés par ces restrictions, et peuvent pratiquer normalement en intérieur.

Enfin, pour les ainés vivant en Ehpad, des sorties seront autorisées à partir de mardi et jusqu’au 3 janvier pour qu’ils puissent rejoindre des proches pour les fêtes. Ils devront alors subir un test à leur retour et se mettre en retrait des activités collectives durant une semaine. Concernant les visites, elles se feront toujours sur rendez-vous mais les plages horaires ont été agrandies, de même que le nombre de personnes pouvant venir voir un résident. Elles pourront avoir lieu dans les chambres.