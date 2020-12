Nice fait la guerre au plastique

La ville de Nice vient de franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre l’utilisation de plastique. Lundi matin, le conseil municipal a adopté une délibération visant à bannir l’utilisation de cette matière aux conséquences désastreuses sur la santé et l’environnement.

Pour la capitale azuréenne, l’objectif est d’atteindre le « zéro plastique ». « 12 mois, c’est le calendrier de ce plan d’actions renforcé, a précisé le maire de Nice Christian Estrosi qui annonce la mise en place d'ambassadeurs « #Nice06 0 plastique ». Je souhaite d’abord accompagner et inciter en proposant une convention avec nos commerçants ou en organisant la distribution de contenants en bioplastiques compostables ». La ville veut également proscrire l’utilisation du plastique à usage unique lors de la mise à disposition de locaux municipaux et de tout évènement festif, culturel ou sportif.

« Le problème n’est pas le plastique à proprement parler mais tous les additifs qui contiennent des perturbateurs endocriniens, précise le docteur Richard Chemla, fondateur du Centre de Découverte Mer et Montagne (CDMM), adjoint au maire pour la santé et l’écologie. Pour la santé, le pire est de réchauffer des plats en plastique au micro-ondes ou au four. Mais les pailles et autres sacs qui finissent à la mer représentent également un problème pour la santé à plus long terme, puisqu’ils sont avalés par les poissons que nous consommons. Dans ce domaine, Nice peut être un colibri. Elle peut donner l’exemple à tous les autres pays méditerranéens et au monde entier».

Un service sans plastique dans les écoles

La capitale azuréenne n’a toutefois pas attendu pour traquer le plastique. Ce dernier a été éliminée de la cuisine centrale où sont préparés les 28 000 repas des élèves des écoles primaires et maternelles. L’intégralité de la cuisson, du transport et de la réchauffe des aliments s’effectuent sans contact avec des contenants plastiques. La cuisson se fait dans des bacs en inox et le conditionnement et la distribution dans des barquettes en cellulose.

Enfin, la commune, sa métropole et l’association WWF France sont partenaires dans le cadre de la campagne « Zéro fuite de plastique en Méditerranée » à l’horizon 2025.