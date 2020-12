Paris : au Consulat, des chefs se relaient pour préparer des plats chauds aux sans-abri

Au Consulat, de petites mains s'affairent depuis quelques jours dans ce qui aurait dû être un lieu de fêtes, de rencontres et de conférences. Situé avenue Parmentier (11e), ce lieu éphémère accueille des dizaines de personnes qui œuvrent dans l'ombre en attendant sa réouverture. Le but ? Cuisiner des plats chauds pour les distribuer ensuite.

Tous les jours, un plat chaud est donc ainsi cuisiné en énorme quantité, sous les ordres de chefs cuistots venus prêter main forte pendant le confinement. Environ 80 à 100 plats sont ensuite distribués quotidiennement dans le quartier, lors de maraudes qui débutent à partir de 18h30. Et chaque semaine, un nouveau chef se porte volontaire pour préparer les repas de la semaine. Ce lundi, c'est donc Alan Ouai, accompagné de ses équipes, qui est chargé de choisir les recettes et donner les ordres.

Un engagement auprès des plus pauvres que Frédéric Hocquard est venu saluer la semaine dernière. L'adjoint parisien chargé du tourisme et de la vie nocturne regrette que ce «lieu de nuit» – qui bénéficie d'une convention d'occupation temporaire signée avec la ville de Paris en attendant des travaux qui doivent commencer dans un an et demi – n'ait pas vraiment eu le temps d'exister. «Ils comptaient rouvrir le 15 décembre et continuer pendant toutes les vacances [...] en faisant perdurer une forme de solidarité avec une collecte de cadeaux...», explique l'adjoint, qui invite les riverains du Consulat à venir y déposer des victuailles.

«Un stand sur la rue»

Mais pas n'importe quelles victuailles, puisque comme l'indique Frédéric Hocquard, la liste des courses – affichée sur les réseaux sociaux et à l'entrée de l'établissement – est stricte et est remise à jour toutes les semaines. Cette semaine par exemple, le Consulat a besoin d'oignons, aïl, échalotes, moutarde, miso, curcuma, thym, romarin, sel fin, gimgembre frais, coriandre fraîche, oeufs, crème, parmesan, betteraves, carottes, navets, choux, potirons, haricots blancs, citrons, céleris-raves, courgettes, fregola, pois chiches...

Et pour les déposer, rien de plus simple : «ils ont ouvert un stand sur la rue où on peut venir déposer ce qu'on veut [devant le 14 avenue Parmentier (11e), métro Voltaire, Ndlr]», détaille Frédéric Hocquard. Pas question de s'arrêter là donc, les maraudes continuent jusqu'en janvier, alors que le Consulat ne devrait pas rouvrir avant le 20 janvier.