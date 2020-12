PlusDe70kgEtSereine : quand les femmes se révoltent contre le diktat de la minceur

Ras-le-bol général. Le hashtag #PlusDe70kgEtSereine est revenu en force sur les réseaux sociaux, et vise à dénoncer les (trop) nombreux commentaires que les femmes reçoivent sur leur poids.

Tout au long du week-end, des internautes ont posté des photos d'elles accompagnées des mentions #PlusDe70KgEtSereine et #PlusDe100KgEtSereine.

Des milliers de tweets de ce genre ont été postés pour protester contre le diktat de la minceur.

Love yourself #PlusDe70kgEtSereine pic.twitter.com/erqc4aaRY8 — A M A N D A #TeamViolette(@SalutSalope95) December 13, 2020

S'il est redevenu tendance en ce mois de décembre, le #PlusDe70kgEtSereine existe déjà depuis cet été : il a été créé par la militante Elawan pour répondre au tweet d'un homme se demandant comment on pouvait peser plus de 70kg et être sereine.

«Ce que je voulais, c'était donner de la visibilité aux personnes grosses, celles desquelles on dit qu'elles ne sont pas désirables, qu'elles ne sont pas belles, qu'elles sont tout le temps malades, qu'elles ne se bougent pas, à qui on propose de faire des régimes, ou de la chirurgie, ou de manger moins...», a détaillé la militante dans un interview à Simone Media.

Diktat de la minceur

Un ras-le-bol justifié par la difficulté à s'accepter dans une société truffée de normes de beauté. La minceur est devenue l'une d'entre elles depuis que les médecins ont commencé à peser et mesurer les corps, aux XVIIIème et XIXème. S'est imposée progressivement l'idée qu'à chaque taille correspondrait un poids dit «normal».

Une idée qui s'est peu à peu transformée en diktat. Les mannequins françaises pèseraient entre 50 et 60kg pour plus d'1m73. Leur Indice de Masse Corporelle (IMC) tournerait donc autour de 17. A titre de comparaison, l'IMC des Françaises est d'en moyenne 23,6, selon une étude de l'INSEE. Elles pèsent donc environ 64kg pour 1m65.

Malgré ce décalage, la minceur continue de s'imposer comme objectif à atteindre. «Le diktat de la minceur est très présent», explique Lucie Pecqueur, créatrice du compte Instagram time_toshiine qui promeut l'acceptation de soi. «Ce qui me choque, ce sont les pilules amincissantes qu'on nous montre à la télévision, et tous les articles qui culpabilisent les femmes parce qu'elles ont pris du poids pendant le confinement. Mais il y a aussi nos comportements, et ceux des autres. Par exemple, dès que mes parents voient une femme, ils commentent le fait qu'elle a grossi, ou qu'elle a maigri...»

« Montrer qu'elles existent»

La minceur est donc bien perçue comme la normalité, ce qui peut engendrer de nombreux complexes chez celles qui ne l'atteignent pas : selon une enquête Ifop, seules 10% des femmes obèses se trouvent jolies.

Le #PlusDe70KgEtSereine vient en réaction à toute cette pression exercée par la société. «Les jeunes femmes, surtout celles qui sont grosses et qu'on pointe du doigt à chaque fois, commencent à en avoir marre des diktats et des normes de beauté», a affirmé Elawan à Simone Media. «Elles ont envie de montrer qu'elles existent, qu'elles vivent sans se flageller.»

Ce type d'initiatives en faveur de l'acceptation de soi se développe depuis quelques années à travers le mouvement du bodypositivisme. «C'est un mouvement pour montrer la pluralité des corps et des morphologies, pour déconstruire l'idée de la beauté», explique Lucie Pecqueur.

«Peu importe à quoi on ressemble. Le bodypositivisme, c'est considérer que son corps ne peut pas être parfait, mais que c'est quelque chose qu'on doit remercier un peu chaque jour de fonctionner.» De quoi faire plus de 70kg et être sereine.