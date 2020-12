Rencontre sous tension entre Emmanuel Macron et la Convention citoyenne pour le climat

Les explications sont attendues, les discussions risquent d’être vives. Emmanuel Macron va rencontrer les membres de la Convention citoyenne pour le climat ce lundi, à partir de 17h, alors qu’il est largement critiqué à propos d'un possible «détricotage» des propositions qu’elle a effectué pour lutter contre le réchauffement climatique.

Qu’ils soient présents physiquement à Paris dans les locaux du Cese (Conseil économique, social et environnemental) ou en visioconférence, ils écouteront le président expliquer ses choix et peut-être même présenter ses derniers arbitrages, avant la présentation du projet de loi pour le climat, au début de l’année prochaine.

Si Emmanuel Macron avait assuré lors d’une première rencontre en janvier dernier que des «décisions fortes» seraient prises, en lien avec leurs propositions, les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont depuis déchanté.

Des propositions édulcorées ?

Beaucoup regrettent que les 149 propositions effectuées n’aient été reprises que très partiellement par le gouvernement pour son projet de loi. D’autant qu’avec la crise sanitaire et économique actuelle, les priorités se trouvent changées. En témoignent les aides apportées aux secteurs aéronautique et automobile (plan de soutien de 15 et 8 milliards d’euros), très critiquées par les défenseurs du climat.

Parmi les mesures considérées comme édulcorées, l’une concerne d’ailleurs l’aérien. Quand la CCC demande l’interdiction des vols intérieurs si une alternative en train en moins de 4h existe, le gouvernement a abaissé la limite à 2h30 (rendant très peu de liaisons concernées, selon les ONG). D’autres griefs sont adressés à l’exécutif, concernant par exemple l’artificialisation des sols. Afin de pouvoir créer de nouveaux centres commerciaux sur des espaces naturels, le gouvernement souhaite introduire des dérogations pour les projets faisant moins de 10.000 m2. La CCC, de son côté, refuse toute construction de la sorte dans les zones périurbaines, d’autant plus si des friches sont disponibles.

Un autre désaccord a fait jour concernant le droit à la publicité. Le gouvernement a accepté de l’interdire pour les énergies fossiles, mais la CCC veut l’appliquer de façon bien plus large, pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

Les échanges entre le chef de l’Etat et les 150 de la Convention risquent donc d’être accompagnés par de nombreuses contestations, d’autant plus si les dernières annonces qui doivent être effectuées sont considérées comme non-conformes aux propositions initiales.