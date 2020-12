Attentat déjoué du Thalys en 2015 : perpétuité requise contre Ayoub El Khazzani

La prison à perpétuité a été requise mardi contre Ayoub El Khazzani, monté surarmé à bord du Thalys Amterdam-Paris en août 2015, avant d'être maîtrisé par des passagers, évitant un probable massacre.

Le 21 août 2015, il était monté en gare de Bruxelles à bord du train armé d'une kalachnikov, d'un pistolet et d'un cutter, et de 300 munitions. Il avait été maîtrisé par plusieurs personnes, dont deux soldats américains en vacances et en civil, qui s’étaient jetés sur lui.

Pendant tout le procès devant la cour d'assises spéciale de Paris, Ayoub El Khazzani a maintenu qu'il était monté à bord de ce Thalys avec pour seule mission, donnée par son commanditaire Abdelhamid Abaaoud, de tuer des soldats américains et des membres de "la Commission européenne" présents à bord.

"Une version montée de toutes pièces qui ne résiste à aucun élément du dossier", martèle l'un des avocats généraux. L'accusation a requis trente ans de réclusion contre Bilal Chatra, "éclaireur" qui a guidé Ayoub El Khazzani et Abdelhamid Abaaoud entre la Syrie et la Belgique.

Contre Mohamed Bakkali, "chauffeur" des jihadistes et par ailleurs logisticien présumé du 13 Novembre, l'accusation a requis vingt-cinq ans. Huit ans de prison ont été requis contre le dernier accusé Redouane El Amrani Ezzerrifi, passeur qui a aidé Abdelhamid Abaaoud,.