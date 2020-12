Coronavirus : les enfants pourront ne pas aller à l'école jeudi et vendredi

Un confinement préventif. Afin de limiter le risque de troisième vague de Covid-19 en janvier, les écoliers et les lycéens pourront ne pas aller à l'école jeudi et vendredi, a confirmé Jean Castex.

Le Premier ministre a confirmé cette information préalablement annoncé par Jean-Michel Blanquer. Une «tolérance» sera en effet appliquée ces jeudi et vendredi pour les absences des élèves qui s'auto-confinent avant les fêtes, suivant l'avis du conseil scientifique, avait précisé à l'AFP le cabinet du ministre de l'Education nationale.

A noter que les parents des élèves en question devront toutefois prévenir les établissements scolaires. En cette dernière semaine avant les vacances, le Conseil appelle en outre les élèves et écoliers à renforcer les gestes barrières.

Un «auto-confinement» pour tous préconisé

Le Conseil scientifique a d'ailleurs recommandé «l'auto-confinement» pendant une semaine à ceux qui souhaitent passer des fêtes en famille, et le recours à des tests avant les soirées de réveillon.

Dans leur «note d'éclairage scientifique» publiée lundi, les scientifiques ont également rappellé qu'il était nécessaire de «limiter au maximum les réunions familiales et amicales en particulier durant cette période de fin d'année, en en discutant les raisons avec son entourage». Ils conseillent donc à ceux qui souhaitent passer les fêtes en famille de poser des congés ou télé-travailler une semaine avant le 24 ou le 31 décembre, conseillent-ils.

Pour ceux qui passeront tout de même les fêtes en famille, le mieux est de se confiner préventivement : poser des congés ou télé-travailler une semaine avant le 24 ou le 31 décembre, conseillent-ils.

Cet auto-confinement est d'autant plus important pour ceux qui prévoient de rencontrer des personnes âgées, les plus vulnérables au virus, pendant les fêtes, souligne le conseil scientifique, actant qu'il n'est pas possible de «limiter les rencontres familiales» en cette période.