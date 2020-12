Jean Castex donne son feu vert au lancement du projet de construction du futur «hôtel de police » de Nice

Dans un courrier adressé au maire de Nice Christian Estrosi , le Premier Ministre Jean Castex a confirmé le financement des études indispensables au futur « hôtel de police » qui doit regrouper l’ensemble des forces de l’ordre de la capitale azuréenne, en 2024.

Il ne manquait plus que son accord. Dans un courrier daté de lundi dernier, Jean Castex a annoncé au maire de Nice que tout était prêt pour lancer le projet de futur «hôtel de police» de la ville. Un équipement ultra-moderne que Christian Estrosi veut implanter dans les locaux qui abritaient, il y a encore cinq ans, l’hôpital Saint-Roch en plein centre-ville. «Je suis en mesure de vous confirmer le lancement du projet, notamment par la prise en charge par le Plan de relance des études indispensables pour le finaliser», a écrit le chef du gouvernement, en sortant de la Commission Nationale de l’Immobilier Public qu’il venait de présider.

«Je demande donc au ministre de l’Intérieur de se rapprocher de vous pour que ces études démarrent sans attendre», ajoute Jean Castex en confirmant «l’engagement de l’État pour mener à bien la totalité du projet, pour les coûts qui relèvent de lui». Si le locataire de Matignon s’est ainsi engagé personnellement derrière cette initiative, c’est qu’elle pourrait bien changer la donne en matière de sécurité et de coopération entre les polices.

Un site de 36 000m2 répondant aux derniers standards de modernité

Le futur bâtiment doit réunir en un même lieu polices nationale et municipale. C’est également ici, au sein d’une emprise de plus de 36 000m2 acquise par la ville en juin 2019 que Christian Estrosi souhaite relocaliser son CSU (centre de supervision urbain) où sont retransmises et décortiquées les images captées par les 3300 caméras de vidéoprotection de la ville. D’autres services de l’État pourraient également s’y installer, comme la Police de l’Air et des Frontières, la Direction Départementale de la Sécurité Publique ou encore le Renseignement Territorial.

Autant de services qui sont éparpillés sur plusieurs sites de la capitale azuréenne. La vétusté de la Caserne Auvare et du commissariat Foch ont joué un rôle important dans la décision de bâtir un nouvel «hôtel de police» répondant aux derniers standards de modernité. Pour remédier aux difficultés que rencontrent certains fonctionnaires de police à se loger à Nice, une soixantaine de logements sociaux devraient également y voir le jour.

Nice offrira plus de sécurité à sa population et des conditions de travail uniques en France à ses forces de l’ordre

Le projet tient particulièrement à cœur de Christian Estrosi depuis plusieurs années. Très tôt, il s’était engagé à conserver la façade historique de l’ancien hôpital Saint-Roch. Un bâtiment qui n’est pas classé mais auquel les Niçois sont très attachés. L’élu s’est félicité de la décision de Jean Castex. « C’est avec une grande fierté que j’ai pris connaissance du courrier du Premier Ministre. L’État confirme l’engagement qu’il avait pris lors des dernières visites ministérielles des mois de juillet et septembre et permet d’assurer la partie finale du projet (…). Avec cet Hôtel des Polices, situé en plein cœur de ville, Nice offrira plus de sécurité à sa population et des conditions de travail uniques en France à ses forces de l’ordre »