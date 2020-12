Nice renforce sa végétalisation

Pas moins de 375 arbres et 9 000 arbustes vont être plantés dans plusieurs rues du centre-ville de Nice. Les travaux de ces deux « trames vertes » entrent dans leurs phases définitives. Le chantier qui débutera l’année prochaine s’achèvera en 2023.

Ce projet approuvé lors du conseil municipal qui s’est tenu ce lundi prévoit notamment l’installation de jardinières longitudinales, la plantation pérenne des végétaux, la réfection des chaussées et la création d’une piste cyclable bidirectionnelle sécurisée. C’est avec l’arrivée l’an dernier de la ligne 2 du tramway que les rues de Nice ont entamé leur verdissement dans le but d’offrir une meilleure qualité de vie aux habitants .

Bien qu’ils aient voté la délibération qui entérine la poursuite des «trames vertes» dans le centre-ville, les élus d’opposition écologistes Niçois exigent certaines garanties. «S'agissant des pistes cyclables, assurez nos concitoyens qu’elles seront continues, sécurisées et cohérentes et non tracées à la va vite. On connaît votre rapidité pour dégainer les pots de peinture et les tracés farfelus. Pour cela, les écologistes et bon nombre d’associations peuvent vous aider », soulignent-ils. « Je vous demande quelles mesures seront prises pour que ces trames vertes ne deviennent pas des décharges publiques comme l’état actuel de certaines zones le laissent craindre. »

En douze ans, 33 hectares de verdure ont été aménagés à Nice, notamment la Promenade du Paillon, l’implantation de 16 nouveaux parcs et jardins ou encore l’ouverture de 7 jardins collectifs et d’une centaine de jardins pédagogiques.

Ces réalisations entrent dans le cadre du Plan Climat 2025, avec «la création de puits de fraîcheur en milieu urbain pour faire baisser la température de l’air, la séquestration du carbone par la végétation, et la perméabilisation des sols pour prévenir les effets des fortes pluies», assure la municipalité.