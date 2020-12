Vidéo : Voici la méthode parfaite pour accrocher ses guirlandes lumineuses sur un sapin

La meilleure manière d’installer ses guirlandes lumineuses sur son sapin de Noël n’est pas celle que l’on croit. Chaque année, on a instinctivement tendance à les enrouler autour du tronc de manière horizontale. Or, pour que la décoration soit harmonieuse et que l’arbre scintille de mille feux, il vaut mieux procéder autrement.

En effet, il est préférable d’installer ses guirlandes verticalement. Plus précisément, il faut commencer par le haut du sapin en utilisant la dernière ampoule de la guirlande (pas celle du côté de la prise), puis descendre, et répéter l’opération en faisant le tour de l’arbre, comme on peut le voir sur la vidéo en accéléré ci-dessous postée sur TikTok.

Cette méthode présente plusieurs avantages. En enroulant les guirlandes électriques en spirale autour de l'arbre les lumignons sont souvent cachés vers le tronc, alors qu'en les suspendant en hauteur, ils sont plus visibles entre les branches.

D’autre part, elle permet de gagner du temps au moment de défaire son sapin car les guirlandes sont davantage accessibles depuis l’extérieur. Sans compter que si une ampoule grille, il est plus facile de la changer.