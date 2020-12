11 interpellations à la suite de pillages dans des magasins de luxe à Paris

Jouant sur leur nombre, ils entraient soudainement dans les boutiques, se servaient, puis repartaient sans payer. Onze personnes soupçonnées d’avoir pillé six boutiques de luxe à Paris ont été interpellées ce mercredi, dont trois mineurs.

Parmi eux, dix sont âgés de 17 et 18 ans et viennent du même quartier du XXe arrondissement de la capitale, rapporte l’AFP. Placés en garde à vue, ils sont poursuivis pour «vols aggravés».

Au total, six boutiques ont été victimes de leurs vols, pour un préjudice estimé à 150.000 euros. Des images de vidéosurveillance d’un magasin Moncler, sur le boulevard Saint-Germain, avait été diffusé récemment sur les réseaux sociaux. On y voyait une dizaine de personnes s’introduire subitement puis repartir quelques minutes plus tard les bras chargés de vêtements devant des vendeurs immobiles. Ils avaient vécu la même attaque le 17 octobre dernier.

Les suspects ont pu être interpellés notamment grâce à des photos postées par l’un d’eux sur Instagram. On le voyait poser en présence d'un second suspect avec les articles volés. Des investigations téléphoniques, ainsi que le recoupement d’images de vidéosurveillance des magasins et du réseau RATP, ont également permis de les identifier.