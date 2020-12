Grand Prix d’Amérique 2021 : «on pourrait revoir Fakir du Lorault dans le Prix Ténor de Beaune», annonce François Lecanu

Tombé de son sulky au départ du Grand Prix du Bourbonnais, le driver François Lecanu a donné des nouvelles rassurantes de lui et son crack, Fakir du Lorault, qui pourrait conserver une chance de disputer le Grand Prix d’Amérique 2021 (Races ZEturf).

Deux jours après votre chute dans le Grand Prix du Bourbonnais, comment allez-vous ?

A part quelques égratignures et des courbatures, je vais bien. Concernant le cheval, rien de grave non plus puisque l’entraîneur m’a informé lundi midi qu’il l’avait trouvé souple pendant la promenade effectuée le matin.

Que s’est-il passé dimanche au départ ?

Moni Viking, le concurrent placé à côté de moi, a mis du temps à volter (ndlr : effectuer le quart de tour nécessaire pour commencer la course). Nous nous sommes gênés et mon sulky s’est accroché avec celui de son driver, Pierre Vercruysse. J’ai été déséquilibré et suis tombé par terre. Fakir du Lorault est parti au grand galop, il a finalement été déclaré non-partant. C’est dommage d'avoir raté ce rendez-vous, on ne mène pas un cheval aussi talentueux tous les jours.

Conserve-t-il une chance d’accrocher un ticket qualificatif pour le Grand Prix d’Amérique 2021 ?

Le propriétaire n’a pas encore pris de décision. Pour le moment, Fakir du Lorault est engagé dans une course ce dimanche à Vincennes, mais il n’est pas certain qu’il y participe. Son entourage pourrait décider cette semaine de le faire participer au Prix Ténor de Beaune, le 27 décembre, dont le vainqueur sera automatiquement qualifié pour le Grand Prix d’Amérique 2021.