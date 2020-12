Paris : l'Armée du Salut déploie une banderole bleu, blanc, rouge au-dessus du pont d'Iéna

Un drapeau bleu, blanc, rouge représentant trois personnes sans abri a été déployé ce mercredi 16 décembre sur le pont d'Iéna à Paris par la fondation de l'Armée du Salut, pour «sonner l'alarme» sur la situation des personnes en grande précarité.

Une «opération coup de poing» selon l'Armée du Salut, qui souhaite rappeler qu'«un autre drame se joue en France pendant la pandémie : celui des sans-abri». La fondation souligne également qu'il y a encore «près de 300.000 personnes sans domicile en France [...] dont 38 % sont des femmes».

Le 15/12 est-il la fin du #confinement pour les sans-abris ? La réponse de l' @ArmeeduSalut demain 16 décembre à 11H00 près de la Tour Eiffel, au pied du Pont d’Iéna, côté Trocadéro #MobilisationNationale #Exclusion #Covid_19 #Deconfinement2 pic.twitter.com/smKDt5eGmx — Fondation de l'Armée du Salut (@ArmeeduSalut) December 15, 2020

Installé au-dessus du pont d'Iéna (16e), au pied de la tour Eiffel côté Trocadéro, ce drapeau français «revisité» vaut comme publicité alors que la campagne d'hiver de l'Armée du Salut démarre. Il sera affiché à même le sol dans plusieurs autres sites emblématiques de la capitale, place de la République (11e) et place de la Bastille (12e) ou encore près de la gare Saint-Lazare (8e).

«Avec cette opération coup de poing, nous souhaitons rappeler que si le 15 décembre a marqué une nouvelle étape du déconfinement, pour beaucoup cette date ne va strictement rien changé dans la vie de dizaines de milliers de personnes qui restent confinés dehors», s'est ainsi exprimé le colonel Daniel Naud, le président de l'Armée du Salut.

Chaque année au mois de décembre, l'Armée du Salut – qui organise notamment des collectes devant les grands magasins parisiens – récolte «30 % des dons», selon David Germain, le directeur de la communication. En 2019, la fondation revendiquait dans son rapport d'activité, une capacité d'accueil et d'accompagnement de plus de 9.100 personnes au sein de ses 201 structures et services sociaux.