Aéroport de Nice : des salariés déprimés

Alors que le deuxième site aéroportuaire de France tourne au ralenti à cause de la crise sanitaire, les employés des sous-traitants s’inquiètent sérieusement pour leur avenir.

Depuis six mois, le terminal 1 de l’aéroport Nice-Côte d’Azur est fermé à cause de la crise sanitaire, qui interdit les déplacements internationaux. La deuxième plate-forme aéroportuaire de France après Paris ne fonctionne que partiellement, grâce à son terminal 2 qui reste ouvert. L’an dernier, l’aéroport a accueilli plus de 14 millions de voyageurs contre seulement 4,5 millions aujourd’hui.

Pour limiter la casse sociale, la direction d’ACA (Aéroports de la Côte d’Azur), la société qui exploite la plate-forme de Nice, vient de conclure avec ses 600 salariés un accord d’activité partielle longue durée (APLD) sur trois ans. Il prévoit que les salariés travaillent en moyenne à 60 %, avec une réduction de salaire d'environ 18 %, et la possibilité de revenir à 100 % en cas d’activité.

En haute saison, pas moins de 8000 personnes travaillent à l’aéroport de Nice.

«Les contrats en CDD et en intérim n’ont pas été reconduits et 80% du personnel en CDI est au chômage partiel»

Or, les employés des entreprises sous-traitantes ne sont pas concernés par cet accord d’activité partielle longue durée sur trois ans. Pour ces professionnels qui travaillent dans la restauration, les boutiques, la sûreté ou encore le chargement des avions, l’avenir s’annonce très incertain.

«Les contrats en CDD et en intérim n’ont pas été reconduits tandis que 80 % du personnel en CDI est au chômage partiel, explique Céline Montella, qui représente le personnel au sein du Conseil social et économique (CSE) de la société de sécurité d’Aviapartner. Beaucoup d’entre eux n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils dépriment. »

«Mon salaire mensuel est passé de 2 000 euros à 1 530 euros»

Une situation que vit Daniella, une Niçoise employée comme agent de passage à l’aéroport. «Une grande partie de notre rémunération est liée aux compléments de salaires tels que les heures de nuit, explique-t-elle. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus compter dessus. Ma rémunération mensuelle est passée de 2 000 euros à 1 530 euros et je dois continuer à payer mes charges qui ne baissent pas.» A l’instar de ses autres collègues, Daniella ne travaille qu’un à deux jours par semaine. Elle est souvent prévenue au dernier moment.

Mais la plus grande inquiétude des salariés, c’est que la société qui les emploie tombe en faillite. «Pour l’instant, il n’y a pas eu de licenciement», précise Céline Montella, la secrétaire du CSE d’Aviapartner. Mais nous ne savons pas si cela va durer.»

«Il y a une grande inquiétude chez tous les employés qui se sentent impuissants, abonde Laury Bouhachi, salarié d’une entreprise de sûreté et responsable CGT. Maintenant, l’objectif est de sauver un maximum d’emplois en attentant la reprise qui s’annonce extrêmement lente.»

Selon les estimations des compagnies aériennes, le trafic aérien ne devrait pas retrouver un rythme normal avant 2024.