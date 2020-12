Affaire Fiona : vers un cinquième procès

Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona morte en 2013, a été condamnée mercredi par la cour d'assises du Rhône à 20 ans de réclusion criminelle. Son ex-compagnon, Berkane Makhlouf, a quant à lui été condamné à 18 ans pour des coups fatals portés à la fillette, à l'issue d'un nouveau procès en appel à Lyon qui pourrait ne pas être le dernier.

En 2016, Cécile Bourgeon, 33 ans, qui comparaissait libre, avait été condamnée à 5 ans de prison en première instance et Berkane Makhlouf à 20 ans de prison. Ce dernier est incarcéré depuis 2013.

C'est la première fois, au cours de ce feuilleton judiciaire qui aura duré sept ans - et quatre procès - que Cécile Bourgeon est condamnée plus lourdement que son ancien compagnon âgé de 39 ans. La cour a également prononcé à l'encontre de la mère de Fiona le retrait total de l'autorité parentale pour ses trois autres enfants pendant dix ans.

Tous deux étaient accusés d'avoir porté des coups fatals à la fillette de cinq ans et d'avoir dissimulé son corps, jamais retrouvé. Les deux condamnés disposent d'un délai de 5 jours pour interjeter un nouveau pourvoi en cassation.

«Cécile Bourgeon est sous le choc»

Me Renaud Portejoie, l'avocat de Cécile Bourgeon, a annoncé devant la presse avoir l'intention de se pourvoir en cassation «dès demain» (jeudi 17 décembre). «Il y aura un cinquième procès», a-t-il affirmé, estimant ce verdict «incompréhensible».

«Cécile Bourgeon est sous le choc. Dans quelques semaines, nous allons demander une mise en liberté», a poursuivi Me Portejoie. L'avocat estime que sa cliente «cristallise aujourd'hui tous les fantasmes. On ne lui pardonne pas ses mensonges et on la punit pour ça».

Berkane Makhlouf, lui, estime «qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire et son souhait serait que ça s'arrête», a déclaré aux journalistes son conseil Me Jean-Félix Luciani.

Depuis sept ans en maison d'arrêt, «il est fatigué, il est seul, il est isolé, ça compte aussi dans sa décision d'en rester là» et de ne pas se pourvoir en cassation. «Mais il faudra attendre cinq jours pour que sa décision puisse être confirmée».

Nicolas Chafoulais, papa de la petite Fiona, s'est quant à lui déclaré «satisfait qu'ils se retrouvent tous les deux à dormir en prison. Ne pas la savoir dehors, c'est une victoire».