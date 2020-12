Béziers : trois policiers municipaux en garde à vue après la mort d'un homme

Trois policiers municipaux de la ville de Béziers (Hérault) ont été placés en garde à vue ce jeudi, apprend-on de sources concordantes.

Cela fait suite à l'enquête portant sur la mort d'un homme de 33 ans qui avait été contrôlé lors du premier confinement.

Le 18 avril dernier, le parquet de Béziers avait ouvert une information judiciaire pour «violences volontaires par personne dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger».

Dix jours plus tôt, dans la nuit du 8 avril, une patrouille de trois agents de la police municipale avait contrôlé Mohamed G. Il se déplaçait à pied alors que le confinement et un couvre-feu instauré à Béziers étaient en vigueur.

Determiner les conditions de l'interpellation

Selon les éléments de l'enquête, à son arrivée au commissariat, l’homme ne respirait plus et n'a pas pu être réanimé. Il avait été menotté et allongé sur le ventre dans le véhicule de police avant son décès.

La justice cherche à déterminer les conditions de l'interpellation de Mohamed G. «et celles de son transport dans la voiture de la police municipale», indique Le Parisien qui a révélé l'information. La victime avait été condamnée à huit reprises depuis 2005 pour des faits de violences et de vols.