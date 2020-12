Blois : Insulté, le Père Noël donne sa démission

Plus de Père Noël pour la ville de Blois. Insulté et menacé par certains habitants, il a donné sa démission.

«Je suis dépité et découragé», a justifié le Père Noël de la commune du Loir-et-Cher, qui tentait d'animer les rues depuis une semaine.

«Je veux bien comprendre qu'avec l'épidémie de Covid, c'est compliqué pour les gens, a-t-il expliqué à La Nouvelle République. Mais je ne vois pas pourquoi ils sont méchants avec moi et surtout devant les enfants.»

Pas de remplaçant

Le Père Noël démissionnaire a subi de plein fouet la colère de certains habitants. Des passants se sont montrés mécontents de l'annulation des animations locales en raison de la crise sanitaire, d'autres ont reproché au Père Noël de ne pas distribuer de bonbons et de ne pas serrer les enfants dans ses bras. Deux choses qui lui étaient interdites à cause du Covid-19.

«Je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute», a déploré le Père Noël. «On m'a traité de sale con, on a menacé de me battre. Les gens sont devenus fous !». Déçu et blessé, il a également expliqué avoir eu de nombreuses fois les larmes aux yeux en rentrant chez lui.

Un calvaire auquel sa démission met fin. Contactée par La Nouvelle République, la mairie de Blois a décidé de ne pas engager de remplaçant. Son site indique que les «rendez-vous du Père Noël 2020 sont finalement annulés» et que «les quelques jours où ils ont été maintenus ont montré qu'ils étaient vidés de leur sens».