Emmanuel Macron positif : ce long dîner qui fait débat

Une dizaine de convives de LREM et du MoDem étaient mercredi soir à l’Élysée avec Emmanuel Macron lors d’un diner politique.

Parmi les invités, le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des députés LREM Christophe Castaner et François Bayrou, ainsi que des conseillers.

Le Président français «était en forme et ne présentait aucun symptôme, il n’y avait pas un seul indice qu’il pouvait être malade ! On n'en a même pas parlé», a confié au Point l’un des participants.

Jusqu’à minuit et demi, ils ont abordé les élections régionales de juin prochain, le programme des réformes pour les six prochains mois et le référendum sur l’écologie, a rapporté l’hebdomadaire.

Le chef de l’État a été contrôlé ce jeudi positif au Covid-19. Un autre participant au diner a confié au Point que les consignes sanitaires ont été appliquées durant la soirée : «On était dans la salle des fêtes de l'Élysée et la table faisait 15 mètres de long, on était tous à trois mètres les uns des autres avec des micros et des masques, sauf pendant le repas bien sûr».