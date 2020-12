Metz : des lycéens détroussaient des prostituées après prestation

Neuf jeunes hommes, dont six mineurs, ont été interpellés début décembre par la police, à Metz. Ils sont suspectés d’avoir commis une série d’agressions sur des prostituées, à qui ils volaient de l’argent suite à des prestations.

Âgés de 17 à 18 ans et scolarisés au lycée à Metz pour la plupart, ils ont commis leurs méfaits durant près d’une année, de janvier à novembre 2020. Interpellés entre le 1er et le 15 décembre, ils ont été incarcérés et mis en examen, rapporte Le Républicain lorrain.

Les suspects prenaient rendez-vous avec les prostitués via Internet. Ils se rendaient alors en bande à proximité du logement de location, où l’un des majeurs profitait de la passe. Il ouvrait ensuite à ses amis, qui entraient pour menacer, frapper puis voler la femme.

Cheveux rasés

Les victimes, au nombre de huit et de nationalité étrangères (Dominicaine, Brésilienne, Espagnole, Roumaine ou Ukrainienne), ont raconté des «menaces (avec) une arme de poing, coups infligés avec la crosse ou à main nue, aspersion avec du gaz lacrymogène». L’une a même eu les cheveux rasés.

A chaque fois, les délinquants repartaient avec un butin de plusieurs milliers d’euros (liquide, carte bancaire, téléphone…). Une agression leur aurait même rapporté 10.000 euros. L’instruction ne faisant que commencer.

Certains des suspects sont déjà connus de la justice pour des délits mineurs.