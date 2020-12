Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 18 au 20 décembre ?

Pour ce premier week-end de vacances de Noël, la circulation sur les routes de France s'annonce fluide, selon les prévisions de Bison Futé.

Malgré le déconfinement, qui a débuté mardi, et l'autorisation donnée aux enfants de manquer l'école hier et aujourd'hui, l'ensemble du week-end (vendredi, samedi et dimanche) est classé vert au niveau national, dans le sens des départs comme des retours.

Seule l'Ile-de-France est classée orange pour ce vendredi, dans le sens des départs. Bison Futé conseille aux automobilistes de quitter ou de traverser la région avant 14h.

«Les principales difficultés de circulation sont attendues vendredi autour des grandes métropoles. La circulation sur les grands axes devrait se faire sans trop de problèmes», indique Bison Futé. L'organisme chargé de l'information routière s'attend également à une «circulation dense» ce week-end sur les axes desservant les zones commerciales et dans les secteurs commerciaux des centres des grandes villes, en raison des courses de Noël, célébré la semaine prochaine.

Bison Futé précise enfin que les conditions de circulation pourraient se dégrader en fonction des conditions météorologiques. Il invite les automobilistes à consulter l'état des routes, avant de prendre le volant, sur son site internet, rubrique «Routes en hiver».