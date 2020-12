5 astuces naturelles contre les cernes

Nous donnant l'air fatigué ou malade, les cernes nous mènent la vie dure. On ne peut évidemment pas changer la nature, mais il est possible d'atténuer le phénomène grâce à certains remèdes de grand-mère.

De l’eau florale de bleuet sur un coton

Grand classique contre les cernes, l’eau florale de bleuet est très utile car elle contient naturellement deux substances : la pectine et la polyine. Ces deux substances sont reconnues scientifiquement pour leurs propriétés astringentes et décongestionnantes. On peut l'utiliser au quotidien pour parfaire son démaquillage ou dégonfler ses poches, mais pour un soin anti-cerne, il faut imbiber deux cotons ovales d'eau florale de bleuet fraîche et les appliquer en compresse sur les yeux matin et soir minimum 5 minutes. Le matin, cette routine «fraîcheur» décongestionnera vos yeux gonflés par l’immobilité nocturne.

En conservant son flacon au frigo, l'effet tenseur et rafraîchissant sera encore plus notable sur la peau. D'une manière générale, veillez à toujours appliquer des soins frais (pas glacés) sur cette zone car le froid favorise et relance la circulation sanguine. A noter qu'en plus d'agir sur les cernes, l'eau florale de bleuet lutte aussi contre les signes de fatigue. L'hydrolat d'hélichryse est également très efficace, mais son odeur n'est pas des plus agréables !

Un masque au marc de café et à l'huile d'amande

Mélangez une cuillère à café de marc de café avec une demi cuillère à café d'huile d’amande. La vitamine E de l’huile d’amande et la caféine vont activer la microcirculation et ainsi atténuer les cernes. Appliquez le mélange sur le contour de l’œil et laissez poser une quizaine de minutes avant de rincer à l'eau claire. Cette opération peut être répétée en cure, tous les soirs pendant une à deux semaines. Cette astuce fonctionne aussi avec le bicarbonate, qui permet d'éclaircir la cerne grâce à son effet blanchissant.

Le massage a l'huile de calophylle et huile essentielle d'hélichryse

L'huile de calophylle agit efficacement contre les cernes installées grâce à son action stimulante veineuse et anti-inflammatoire. L'huile essentielle d'hélichryse italienne est quant à elle la plus réputée contre les cernes, grâce à sa puissante action décongestionnante sur les veines, elle sera très efficace sur les cernes causées par un problème circulatoire. On peut également utiliser l'huile essentielle de lentisque pistachier, qui aura une action similaire sur l’œdème du cerne par ses propriétés anti-inflammatoire, antalgique et décongestionnante du système sanguin et lymphatique.

Mélangez 1 goutte d’huile essentielle dans 4 gouttes d’huile végétale de calophylle (également appelée huile de tamanu) et massez le contour de l'œil chaque soir pendant 2 à 3 semaines. Rappelons que les huiles essentielles sont déconseillées en en cas de grossesse ou d’allaitement. De même qu'en cas d'exposition au soleil, évitez les huiles essentielles et privilégiez une émulsion, au creux de la main, d'huile végétale de calophylle et de gel d'aloe vera.

Un sachet de thé vert bien frais

Double emploi : après un bon thé vert, conservez le sachet infusé et placez-le au frigo quelques heures, avant de l'appliquer ensuite une vingtaine de minutes sur vos yeux avant le coucher. A répéter, là aussi, sous forme de cure pour rafraîchir son regard. On retrouve, dans le thé, du tanin et de la caféine. Le premier a des vertus calmantes et apaisantes, et le deuxième est plein de vitamines et d'antioxydants. De quoi faire la guerre à nos cernes.

Les fameuses rondelles de concombres

Très connues, les rondelles de concombres sont un grand classique contre les cernes. Il suffit de découper simplement de fines lamelles de ce légume, que l'on vient poser sur les yeux et qu'on laisse poser quelques minutes. Les cernes sont ainsi réduites grâces aux vertus hydratantes et décongestionnantes du concombre.