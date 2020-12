Coronavirus : le nombre de malades inquiète l'ARS des Hauts-de-France

L'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France est inquiète de la situation sanitaire en Picardie. Afin d'anticiper une éventuelle reprise des admissions au Covid-19 pendant les fêtes de Noël, elle a fait la demande aux hôpitaux de la région de maintenir au moins 600 lits de réanimation.

«La circulation du virus ne ralentit plus depuis plusieurs jours avec une stabilisation des taux d'incidence à un niveau très élevé et même une augmentation rapide des contaminations dans l'Aisne avec un taux d'incidence de près de 180 cas pour 100.000 habitants, contre une moyenne nationale de 118», prévient l'ARS dans son communiqué.

Elle ajoute que les hospitalisations augmentent de nouveau dans l'ensemble des départements picards et le nombre de patients atteint du Covid en réanimation et en soins intensifs ne diminue pas dans l'Aisne et l'Oise.

Face à ces observations sur la situation sanitaire, l'ARS a demandé aux hôpitaux publics et privés de la région «de ne plus désarmer de lits de réanimation supplémentaires» après avoir atteint le seuil d'environ 600 lits, c'est-à-dire 20% de lits de réanimation de plus qu'avant la crise du coronavirus.

Ce nombre de places en réanimation doit permettre, le cas échéant, d'organiser à nouveau des transferts de patients entre établissements de la région. De nouvelles capacités pourraient également être déployées «dans les prochaines semaines selon l'évolution de la situation», comme cela avait été fait au mois d'octobre, prévient l'agence.