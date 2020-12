Tarn : disparition mystérieuse d'une femme de 33 ans en pleine nuit

Dans le village de Cagnac-les-Mines (Tarn), plus d'une cinquantaine de gendarmes sont mobilisés depuis deux jours après la disparition de Delphine Jubillar.

La femme de 33 ans aurait quitté son domicile dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre, entre 23 heures et 4 heures du matin, et n'a plus donné signe de vie depuis, rapporte La Dépêche.

Une disparition soudaine qui laisse son mari et ses deux enfants de 18 mois et 6 ans dans l'inquiétude.

Un important dispositif de recherche

L'alerte a été donnée dès mercredi et la disparition est considérée comme «inquiétante» par les enquêteurs. «On n'est pas dans le cadre d'une disparition 'classique' d'une personne âgée désorientée. On a une jeune femme de 33 ans, maman de deux enfants, qui quitte son domicile en pleine nuit et ne réapparaît pas», a expliqué l'état-major de la gendarmerie au quotidien.

Un important dispositif de recherche, composé de 50 gendarmes, des chiens, un hélicoptère et drone, a été mis en place. Mais plusieurs jours après sa disparition, la mère de famille reste introuvable.

Un appel à témoins a été lancé, vendredi soir, par la gendarmerie.

Si vous avez des informations sur la disparition de Delphine Jubillar, jeune femme de corpulence mince aux cheveux longs bruns, vous pouvez contacter la gendarmerie au 0800.87.89.32.