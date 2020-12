Coronavirus : à Paris, l'inquiétude des autorités face à une éventuelle troisième vague

Alors que des images «d'apéros de rues» et de magasins bondés pullulent sur les réseaux sociaux ce dimanche 20 décembre, les autorités parisiennes craignent l'arrivée d'une troisième vague de Covid-19 dès la fin des vacances scolaires.

«On n'en est pas sorti de la deuxième vague», a assuré le direction de l'AP-HP, Martin Hirsch, ce dimanche. «Est-ce que cette deuxième vague peut avoir une deuxième bosse ? La réponse est oui» et la date de sa survenue «dépendra des régions», a-t-il ajouté, admettant qu'un nouveau confinement était possible en janvier.

Citant les chiffres de contamination des personnels de l'AP-HP, il a également indiqué qu'«en juin», après la première vague, il y avait «dix ou vingt» contaminations «par mois». Actuellement, «on est encore à 200 par semaine», ce qui «veut dire que le virus circule toujours à un niveau dans lequel il peut se rallumer rapidement», a-t-il mis en garde.

Des indicateurs inquiétants

«Plusieurs indicateurs sont inquiétants alors même que nombre d'établissements comme les cafés, restaurants et lieux culturels sont toujours fermés» s'est ainsi exprimée Anne Souyris, dans une interview donnée au Parisien. L'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé craint en effet que les vacances pendant lesquelles «les regroupements familiaux seront nombreux» n'aggrave la crise sanitaire.

Après une amélioration en novembre, la situation épidémique menace en effet de se tendre à nouveau en région parisienne. Le taux d'incidence (nombre de tests positifs pour 100.000 habitants) repart à la hausse dans la capitale, mesuré à 130 selon les dernières données du mercredi 16 décembre, contre 87 au plus bas le 6 décembre, d'après l'Agence régionale de santé.

L'élue a même déjà prévu de repenser l'accueil des enfants à la rentrée de janvier. A l'image des dispositions prises dès cet été pour diviser les espaces scolaires, ou encore prendre les élèves en demi-groupes, Anne Souyris suggère de «mieux préparer les dédoublements de classes à tous niveaux».

Mi-janvier, le conseil consultatif Covid – crée à la demande de la municipalité parisienne – devrait d'ailleurs se réunir, afin de réfléchir à une stratégie collective pour lutter contre le Covid-19. Des mesures graduées, visant surtout à éviter le «stop and go» des déconfinements et reconfinements successifs, avait déjà expliqué Anne Souyris en octobre.

Composé de 20 à 30 membres représentant différents acteurs de la ville tels que l'AP-HP, l'Agence régionale de santé (ARS Ile-de-France) ainsi que des scientifiques et médecins libéraux, ce conseil doit permettre, selon l'adjointe, «d'anticiper au maximum et proposer au gouvernement des alternatives aux fermetures des établissements» et «être une force de proposition pour adapter la ville à la crise sanitaire qui perdure».