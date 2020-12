A Londres, «il y a une bonne prise de conscience que le vaccin est la meilleure solution» selon ce médecin

Interrogée sur le plateau de CNEWS au sujet de la situation sanitaire en Angleterre, Laurence Cordonnier, médecin généraliste à Londres, a indiqué ce dimanche 20 décembre que «la vaccination s'y déroul[ait] bien».

Très critiqué depuis le début de la pandémie pour sa gestion de la crise, le gouvernement mise gros sur la vaccination pour en sortir, avec l'objectif d'administrer une première dose du vaccin Pfizer/BioNTech à 500.000 personnes, d'ici à la fin du week-end.

Laurence Cordonnier, médecin généraliste à Londres « Actuellement la vaccination se déroule bien, il y a une bonne prise de conscience que le vaccin est la meilleure solution.» pic.twitter.com/nazRHmU5nG — CNEWS (@CNEWS) December 20, 2020

Questionnée à ce sujet, la généraliste installée à Londres Laurence Cordonnier a indiqué «avoir l'impression que la vaccination se déroule bien». «Il y a une bonne prise de conscience que le vaccin est la meilleure solution», a-t-elle ainsi fait savoir.

Pour autant, elle estime que la situation en Angleterre «était effectivement inquiétante», et que celle-ci avait nécessité «d'informer le public».

Londres sous cloche

Pour rappel, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a placé Londres en alerte maximale et annoncé hier de nouvelles restrictions pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie. Parmi elles, la fermeture des commerces non essentiels, qui devront rester fermés et ce, même à l'approche de Noël.

Tout rassemblement pour les fêtes de fin d'année a également été proscrit, alors que les déplacements entre les zones ont été interdits. «C'est avec le coeur lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas laisser Noël se dérouler comme prévu», s'est ainsi exprimé Boris Johnson lors d'une prise de parole officielle.