Nouvelle variante du Covid-19 : ce que l'on sait

Alors que l'Angleterre était prête à se reconfiner samedi soir pour faire face à une nouvelle souche du coronavirus, les Etats membres de l'Union européenne commençaient à s'inquiéter à leur tour, ce dimanche 20 décembre. A cette heure, que savons-nous de cette variante, que l'on soupçonne plus dangereuse ?

Voici les points à retenir :

Résultat d'une mutation du virus, cette nouvelle variante du coronavirus est apparue au Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson a immédiatement fait part de son inquiétude. Il a même laissé entendre que celle-ci était «hors de contrôle». Il a alors prévenu les pays voisins, notamment les membres de l'Union européenne.

UK Prime Minister Boris Johnson says parts of Britain will go back into lockdown tomorrow after a newly identified strain of Covid has proved to spread faster than previous strains of the virushttps://t.co/sfsucjEBTq

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 19, 2020