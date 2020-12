Réforme des APL, prix du timbre... Ce qui change le 1er janvier 2021

Prix du timbre, APL ou même montant du SMIC : voici tout ce qui change le 1er janvier 2021.

L'aide personnalisée au logement (APL)

Attendue depuis deux ans, la réforme des APL entre en vigueur le 1er janvier 2021. L'APL correspondra désormais «en temps réel» à la situation de chaque allocataire : le montant de l'aide sera calculé sur la base des ressources des douze derniers mois, et non plus sur les ressources des deux derniers années.

Les informations sur les revenus de l'allocataire seront réactualisées tous les trimestres. Hormis cette évolution, le fonctionnement et le mode de calcul des APL restent les mêmes : elle sera toujours versée le 5 du mois par la CAF et le 25 pour les allocataires en HLM.

Le prix du timbre

A partir du 1er janvier 2021, les tarifs postaux augmentent. Le prix du timbre vert (pli distribué sous 48h en France métropolitaine) passe par exemple de 0,97€ à 1,08€, soit une hausse de près de 10%.

Hausse d'environ 10% également pour le timbre rouge (lettre prioritaire délivrée en 24h en France métropolitaine) : de 1,16€, il passe à 1,28€. La Poste justifie ces augmentations des prix par la baisse du nombre de courriers envoyés.

Le SMIC

En 2021, le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s'élèvera à 1 554,58€ brut par mois, soit 15€ de plus qu'en 2020. Comme prévu, il n'y a pas eu de coup de pouce gouvernemental, mais seulement une revalorisation automatique pour suivre l'inflation.

En net, le Smic 2021 devrait atteindre les 1 231€ mensuels (contre 1 219€ en 2020). Ce montant net variera cependant en fonction de l'entreprise et des cotisations liées au secteur d'activité.

La taxe d'habitation

La réforme de la taxe d'habitation continue. 80% des ménages français ont bénéficié de sa suppression sur leur résidence principale en 2020. Après un vif débat, les 20% des ménages les plus aisés seront aussi concernés par la disparition de la taxe d'habitation.

2021 est la première étape de ce processus. Les 20% des ménages les plus riches obtiendront un dégrèvement de 30% sur la taxe d'habitation. Puis, en 2022, un nouveau dégrèvement de 65% sera effectif, avant une suppression totale de la taxe en 2023.

Les prothèses auditives

Pour garantir un meilleur accès aux soins auditifs, les prothèses auditives seront désormais remboursées à 100%. Jusqu'ici, de nombreux Français en ayant besoin ne s'en équipaient pas faute de moyens.

Les prothèses auditives de première catégorie, c'est-à-dire coûtant au maximum 950€ et présentant certaines fonctionnalités, seront prises en charge intégralement par l'Assurance maladie et la complémentaire santé à partir du 1er janvier 2021. Le bénéficiaire n'aura rien à débourser. En revanche, les modèles plus chers ne seront pas remboursés à 100%.

Ma prime Rénov'

Ma prime Rénov' est une aide gouvernementale permettant de financer les travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment. Jusqu'ici réservée aux propriétaires occupants modestes, Ma Prime Rénov' sera élargie à l'ensemble des propriétaires et aux copropriétés.

Le montant de Ma prime Rénov' dépendra du niveau de revenus, catégorisé en profil / couleur (Ma prime Rénov' Rose pour les plus aisés par exemple), mais aussi de la nature du chantier engagé.