Coronavirus : le virus mutant circule-t-il déjà en France ?

La nouvelle souche du coronavirus découverte au Royaume-Uni inquiète l’Europe tout entière. Plusieurs pays, dont la France, ont suspendu les déplacements en provenance de Londres pour limiter la propagation de cette variante du virus, qui a toutefois déjà été détectée en Italie.

«Il est tout à fait possible que ce virus circule déjà en France», a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran ce matin sur Europe 1. «Nous le saurons car nous lançons, comme nous le faisons régulièrement, des études génotypiques. Les scientifiques prennent des virus identifiés par PCR chez un certain nombre de malades, et font un séquençage génétique, et donc sont capables de l’identifier», a-t-il expliqué.

Le ministre a ajouté que 500 souches virales avaient été identifiées ces derniers jours, et que cette variante du coronavirus apparue en Angleterre n’avait pas été retrouvée, ce qui ne veut cependant pas dire qu’elle ne circule pas déjà dans l’Hexagone. Les études menées dans les prochains jours devraient donc permettre de savoir si cette variante est présente sur le territoire.

Olivier Véran : "Il est tout a fait possible que le virus circule en France."#Europe1 pic.twitter.com/xRHLO0rzXF — Europe 1 (@Europe1) December 21, 2020

Si cette variante du coronavirus inquiète, c’est parce que les scientifiques britanniques affirment qu’elle se propage plus rapidement. C’est pourquoi le gouvernement a agi par «principe de précaution» indique Olivier Véran, en suspendant tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni pendant 48 heures.

Les vaccins restent efficaces

Rien n’indique à ce stade que ce virus mutant ne mène à des formes plus graves de la maladie. Les symptômes et le nombre de cas graves seraient pour le moment identiques à ceux de la souche actuelle du coronavirus.

Les experts européens ont par ailleurs déjà expliqué que l’apparition de cette variante (qui relève du fonctionnement normal des virus, qui mutent régulièrement) ne remet pas en cause l’efficacité des vaccins en cours de développement. Olivier Véran a expliqué ce matin que «les anticorps développés par les deux principaux vaccins qui arrivent, c'est-à-dire le Pfizer-BioNTech et le Moderna, ne ciblent pas cette zone mutée du virus.»

La campagne de vaccination en France devrait par ailleurs commencer dès la semaine prochaine.