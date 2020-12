Saisie inédite de distributeurs automatiques de cryptomonnaie dans plusieurs villes de France

L'opération a été menée en simultanée vendredi, dans sept villes du territoire français : à Lille, Marseille, Nice, Grenoble, Cannes, Rouen et Paris, ce sont huit distributeurs automatiques de bitcoins d'une même société qui sont désormais aux mains des enquêteurs.

Alors que les changes de cryptomonnaies passaient jusque-là par des ventes de coupons le plus souvent dans des débits de tabacs, les distributeurs automatiques restaient rares en France. L'installation à Lille, dans un quartier de reconquête républicaine d'un DAB d'une société polonaise a donc suscité la curiosité des enquêteurs de le police judicaire. Agissant d'initiative dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en janvier dernier, ils ont voulu vérifier s'il permettait des opérations de blanchiment. Les usagers pouvaient venir y déposer des espèces pour alimenter un compte de cryptomonnaies, ou à l'inverse, récupérer des euros sonnants et trébuchants provenant de ce compte.

Au total, huit distributeurs ont été recensés par les effectifs de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) en France, tous gérés pas la même entreprise établie en Pologne, sans qu'aucun représentant ne soit établi dans l'Hexagone.

«Des échanges très opaques et attractifs pour les fraudeurs»

«Ces machines n'étaient pas immatriculées auprès de l'Autorité des marchés financiers contrairement à la réglementation en vigueur», explique à CNEWS Anne-Sophie Coulbois, la chef de l'OCRGDF. «Leur saisie s'est accompagnée de celle de près de 200.000 euros en espèces et l'enquête se poursuit pour déterminer s'il y a eu blanchiment. L'installation de distributeurs automatiques est un phénomène encore nouveau en France et on voit que le change de cryptomonnaies ne nécessite pas de contrôle d'identité, qu'il y a une forte anonymisation pour les détenteurs de fonds, ce qui rend ces échanges très opaques et attractifs pour les fraudeurs.»

Aucune interpellation n'a encore eu lieu, les enquêteurs doivent maintenant décortiquer les utilisations faites de ces DAB et démêler la provenance des fonds et leur destination, sous l'autorité de la juridiction spécialisée dans la lutte contre le crime organisée (Junalco) du Parquet de Paris.