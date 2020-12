Vidéo : un chevreuil blessé traqué par des chasseurs jusqu'au parking d'un supermarché

Les images ont provoqué l’indignation des internautes. Ce samedi 19 décembre, des chasseurs ont traqué un chevreuil blessé jusqu’au parking d’un supermarché, à Basse-Ham (Moselle).

Poursuivi par un chien de chasse, l’animal, apeuré, c’était réfugié sous des charriots, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous partagée sur Twitter et visionnée à ce jour plus de 288.000 fois.

Scène choquante ce matin à Basse-Ham (Moselle). Merci à Magali Lauterfing qui m'a envoyé ces images et qui a surtout tenté de sauver ce chevreuil, en vain hélas. pic.twitter.com/xowGsiWTBF — Pierre Rigaux (@RigauxNature) December 19, 2020

Les chasseurs, qui effectuaient une battue dans le massif forestier du Sprieden, sont arrivés sur les lieux en 4X4 aux alentours de 10H30, soit en pleine heure de pointe.

Sous les yeux des clients, deux hommes vêtus d'un gilet fluorescent ont ensuite chargé le chevreuil à l’arrière du véhicule. Quelques passants et le responsable du magasin ont tenté de s'interposer, en vain.

Cette scène choquante a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. «Inadmissible à notre époque», «Pauvre animal…», «Quel spectacle ignoble pour les enfants certainement présents sur ce parking», peut-on notamment lire sous la publication.

D’après L'Est Républicain, qui a relayé l'affaire, aucune plainte n’avait été déposée ce dimanche 20 décembre.