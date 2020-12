Etat d'urgence sanitaire, vaccin «obligatoire»... Pourquoi le projet de loi présenté par Jean Castex fait débat

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas passé inaperçu. Le nouveau projet de loi sur l'institution d'un «régime pérenne de gestion des urgences sanitaires» a créé la polémique après avoir été présenté hier soir par Jean Castex.

En cause : un article bien précis, le L.3131-9, n°6, section 2. Celui-ci dispose que, dans le cadre de l'urgence sanitaire, le Premier ministre peut «subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif». En clair : l'accès à certains lieux pourrait être conditionné à la vaccination contre le Covid-19.

Cet article a largement fait réagir. Et en particulier l'extrême-droite : le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan s'est exprimé sur Twitter, tout comme Jordan Bardella, le numéro deux du Rassemblement National.

ALERTE ! Danger ! Le Gouvernement a déposé un projet de loi qui pourrait conditionner l'accès aux transports, et à certains lieux, à une vaccination préalable. C'est une remise en cause totale et scandaleuse de la liberté vaccinale ! #DictatureSanitaire pic.twitter.com/UfvNNtpaKc

— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) December 22, 2020