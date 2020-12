La pauvreté et le chômage inquiétudes principales des Franciliens

«Le sentiment d'insécurité a augmenté en 2019 en Ile-de-France», d'après une étude de l'Institut d'urbanisme Paris région, publiée ce mardi 22 décembre. Mais c'est surtout leur situation économique qui semble préoccuper les Franciliens.

A la question «Quel est le problème dont le gouvernement doit s'occuper en priorité à l'heure actuelle ?», les sondés ont en effet largement répondu «la pauvreté», pour 40 % d'entre eux. Cette problématique devance de peu la deuxième inquiétude, le chômage, cité par 31 % des répondants.

La préoccupation face à la délinquance, elle, arrive assez loin en troisième position, évoquée par 15 % des sondés. Elle est d'ailleurs en train d'être rattrapée par la «pollution», qui angoisse désormais 11 % des répondants.

Si ces craintes sont partagées par les personnes des deux sexes, les femmes mentionnent davantage la pauvreté (42 %, soit + 5 points par rapport aux hommes), et dans une moindre mesure la délinquance (17 %, soit + 3 points).

Les hommes, eux, paraissent mettre plutôt en avant le risque que représente le chômage. Ils sont en effet 34 % à évoquer la peur de perdre leur emploi, soit 7 points de plus que les femmes.

Globalement, si le sentiment d'insécurité a augmenté ces deux dernières années (53 % des Franciliens se disent inquiet, contre 50 % auparavant), le niveau «reste relativement bas par rapport à ceux observés avant 2017», qui étaient alors au plus bas depuis quinze ans, selon les auteurs de l'enquête. En 2001, date de la première étude, ce taux atteignait même 68 % chez les sondés.

Pour rappel, cette étude de l'Institut d'urbanisme Paris région est basée sur le ressenti des sondés et leurs déclarations. Au total, 10.500 Franciliens âgés de 15 ans et plus ont été interrogés par téléphone du 3 janvier au 25 février 2019.