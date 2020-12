Un bébé d'un mois et demi retrouvé mort, les parents suspectés de graves sévices, dont son viol

Les faits sont épouvantables. Une petite fille âgée de seulement un mois et demi est morte dans la caravane familiale, dimanche, dans l’Eure. Les constatations du médecin ont révélé des actes très graves de maltraitance.

Le Samu et les pompiers avaient été appelés dans la soirée pour porter secours à l’enfant, en détresse respiratoire. Ils n’ont malheureusement rien pu faire pour la sauver. Le médecin du Samu a alors constaté que le nourrisson avait des hématomes sur les membres inférieurs, ainsi qu’une lésion importante au niveau de l’anus, rapporte Paris-Normandie. Il a alors rédigé un obstacle médico-légal, permettant au procureur de demander la réalisation d’une autopsie (qui doit avoir lieu ce mardi).

«À ce stade, tout porte à croire que ce nourrisson a été victime de violences et de sévices sexuels. Il est d’ailleurs possible que son décès soit la conséquence d’un viol», a affirmé une source proche de l’enquête.

Suspectés d’avoir commis ces actes, les parents ont été placés en garde à vue. Sans travail, ils vivaient dans leur caravane, dans le village de La Chapelle-Longueville. Le père, âgé de 35 ans, est connu pour des faits de violences sur adulte et de vol d’argent. La mère, 34 ans, a été entendue par les enquêteurs. Les deux autres enfants du couple, de 3 et 1 an, présenterait également, selon France 3, des signes de maltraitance.