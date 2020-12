Coronavirus : qui seront les premiers vaccinés en France ?

Déjà disponible dans plusieurs pays européens, le vaccin anti Covid-19 élaboré par Pfizer-BioNTech arrive en France. Il doit être administré pour la première fois ce dimanche. Qui seront les premiers à pouvoir en bénéficier ?

La priorité revient logiquement aux personnes âgées, et particulièrement celles qui résident dans des établissements spécialisées (Ehpad, USLD (pour «unité de soins longue durée», dédiées aux plus de 60 ans)). Elles sont en effet les plus touchées par la mortalité du coronavirus.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a d’ailleurs indiqué en début de semaine que les premières doses seront administrées dans «deux ou trois» établissements pour seniors, concernant «quelques dizaines de résidents». L’un est l’USLD de l’hôpital René-Muret, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. L’autre pourrait être le centre gériatrique du CHU de Dijon, même si l’ARS de Bourgogne Franche-Comté n’a pas confirmé. Un troisième est en discussion. La vaccination sera ensuite étendue peu à peu à d’autres lieux.

Deuxième phase en février, puis au troisième trimestre

Les résidents ne seront pas les seuls à être vaccinés en priorité. Certains membres du personnel de ces établissements, considérés à risque car âgés de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités (obésité, hypertension, problème respiratoire, diabète…), devraient aussi pouvoir se faire injecter une dose.

En février et mars, les autres personnes âgées et le personnel soignant seront à leur tour invités à se faire vacciner. Puis, vraisemblablement autour du troisième trimestre de l’année, les gens décrits comme vulnérables et ceux travaillant dans des secteurs essentiels (sécurité, éducation, alimentation…) seront appelés, avant le reste de la population.