Gains, date… Tout savoir sur le Grand Loto de Noël

Organisé depuis 2017 par la Française des jeux (FDJ), le Grand Loto de Noël est un rituel pour des millions de joueurs. Gains, date, nouveautés, prix de la grille… Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce tirage exceptionnel qui risque de faire un heureux.

Cette année, la FDJ met en jeu un jackpot de 15 millions d'euros. Quant à la date, elle est facile à retenir car le tirage aura lieu le jour de Noël, ce vendredi 25 décembre.

Quelques exceptions

A cette occasion, plusieurs nouveautés sont prévues pour augmenter les chances de remporter un gros lot. Si la combinaison gagnante - 5 numéros et un numéro chance - est trouvée par plusieurs personnes, «le jackpot est partagé entre tous les joueurs de rang 1», souligne la FDJ.

Et si personne n'a coché les six bons numéros, le montant de la cagnotte «est reporté aux rangs de gains inférieurs». En clair, les participants ont plus de chance de remporter une belle somme. Mais ce n'est pas tout.

En temps normal, tous les lundis, mercredis et samedis, 10 codes automatiquement inclus dans chaque grille jouée sont tirés au sort. Mais lors du Grand Loto de Noël, ce ne sont pas 10, mais 100 joueurs qui remporteront la somme de 20.000 euros grâce à leur code, composé de une lettre et de 8 chiffres.

5 euros la grille

Le tirage sera effectué à partir de 20h20. Les joueurs pourront ainsi tenter leur chance jusqu’à 20h15 en validant leur grille dans un point de vente, sur le site de la FDJ, ou via l’application mobile. A noter que la grille est en vente au prix de 5 euros, contre 2,20 euros habituellement.

Pour ce tirage spécial, l'option «2nd tirage» n'est pas disponible. Concernant les résultats, ils seront connus vers 20h35 en direct sur TF1. Chaque joueur pourra également les consulter en ligne vers 20h35 sur la page «résultats et rapports officiels».