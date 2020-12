Un maire prend un arrêté pour que le père Noël distribue les cadeaux à Paris

Aux grands maux, les grands remèdes. Le maire du 13e arrondissement de Paris, Jérôme Coumet, a pris un arrêté sortant de l'ordinaire, pour permettre «la délivrance des cadeaux dans de bonnes conditions sanitaires» par le Père Noël.

Dans un message au ton humoristique publié sur Twitter mardi 22 décembre au soir, l'élu socialiste indique que cet arrêté «s'imposera dès demain», donc à partir de ce mercredi. Poussant la blague jusqu'au bout, Jérôme Coumet a repris la présentation traditionnelle de ces actes administratifs :

D'abord, il s'appuie donc sur plusieurs articles –fictifs – des codes «de la joie et de la magie de Noël», «de la circulation des rènes», «de l'utilisation des conduites de cheminées» et «de la bonne humeur».

Pour justifier cette décision, il met notamment en avant le fait «que le Père Noël a suivi une quarantaine de plus d'un an dans sa maison en Laponie», que ses lutins «ont respecté les gestes barrières» et que le célèbre barbu «peut difficilement poursuivre sa mission en télétravail».

En conséquence, le maire autorise le Père Noël «à répandre du bonheur dans toutes les familles du 13e arrondissement». Il sera toutefois accompagné «au maximum de 5 lutins» afin de respecter les gestes barrières, et devra «s'être nettoyé les mains aux gel hydroalcoolique» s'il veut «goûter au restant de bûche». Enfin, bonne nouvelle pour lui, «le stationnement de son traîneau dans les airs sera gratuit pour la nuit du 24 au 25 décembre».

A situation exceptionnelle, arrêté exceptionnel





Pour permettre la délivrance des cadeaux dans de bonnes conditions sanitaires, j'ai pris cet arrêté qui s'imposera dès demain.





Fait à #paris13 pour valoir ce que de droit. pic.twitter.com/k40epH6y5n — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) December 22, 2020

Le message, qui prête à sourire dans une période plutôt morose, a été largement partagé sur les réseaux sociaux.