Vacances scolaires 2021-2022 : découvrez les dates pour chacune des zones

A vos agendas. Très attendu des élèves, des parents, et des enseignants, le calendrier scolaire national pour l’année 2021-2022 a été publié au Journal officiel le mercredi 16 décembre. Afin de planifier de longs mois à l'avance les futures escapades en famille, voici les dates de début et de fin des vacances à partir de la rentrée de septembre, dans les trois zones académiques (A B, et C).

Pour rappel, la zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La zone B celles d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg, et la zone C les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Les enseignants feront leur pré-rentrée le mercredi 1er septembre 2021. De leur côté, les écoliers reprendront le chemin des salles de classe le jeudi 2 septembre 2021. Les vacances de la Toussaint seront communes aux trois zones et se tiendront du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre.

Quant aux vacances de Noël, elle se dérouleront pour tous les élèves du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. Les dates des congés d’hiver en revanche diffèrent selon les zones. Les élèves de la zone A partiront en vacances du samedi 12 février au lundi 28 février 2022, ceux de la zone B du samedi 5 février au lundi 21 février 2022, et ceux de la zone C du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022.

Concernant les vacances de Pâques, ou de printemps, elles auront lieu du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022 pour la zone A, du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 pour la zone B, et du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022 pour la zone C. Enfin, le coup d’envoi des vacances d’été sera donné pour tout le monde le jeudi 7 juillet 2022.

©Ministère de l'éducation nationale