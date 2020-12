Vidéo : des religieuses cartonnent dans un clip destiné à financer les travaux de leur couvent

Dans une vidéo postée sur YouTube, les sœurs de la communauté apostolique de Saint-Jean se lancent dans une comédie musicale pour financer des travaux dans leur couvent. Une levée de fonds originale qui connaît un franc succès.

Près de 50.000 internautes ont déjà regardé cette vidéo d’un peu plus de 4 minutes dans laquelle 32 nonnes de cette communauté religieuse basée dans le village de Semur-en-Brionnais, près de Dijon, chantent et dansent sur l’air traditionnel russe Katioucha. Le but : financer un chantier évalué à 267.300 euros qui leur permettra de rester «ensemble, jusqu’au bout».

L’objectif des sœurs est de pouvoir aménager le couvent de manière à ce que les religieuses les plus vieilles et/ou malades puissent rester. Les rénovations doivent permettre de réaliser de 5 cellules plus grandes équipées d’un WC et d’une douche, de rendre accessible la tribune de la chapelle aux fauteuils roulants, ou encore d'installer un ascenseur et une pièce à pharmacie.

Selon leur plate-forme de financement participatif, les sœurs de la communauté apostolique de Saint-Jean ont bientôt réussi à atteindre le premier palier situé à 100.000 euros. Il est également précisé que les plans effectués par un architecte professionnel sont terminés, et qu’elles envisagent de commencer les travaux en mai 2021.

Les sœurs sont arrivées dans ce couvent en 1992 suite à la mise à disposition par le diocèse de l’ancien petit séminaire Saint-Hugues. Ce bâtiment, qui fait partie intégrante du patrimoine du Brionnais, était alors quasiment à l’abandon depuis 25 ans. Et ce n’est pas la première fois que les religieuses font appel aux dons pour la rénovation du prieuré Saint-Hughes, puisqu’elles avaient déjà publié des vidéos en 2015 et 2016 afin de solliciter la générosité des internautes.