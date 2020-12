Guadeloupe : un jeune gravement blessé par balle dans un centre commercial

C'était en plein rush de Noël. Alors que de nombreux guadeloupéens finissaient d'acheter leurs cadeaux ce 23 décembre, un jeune homme a été grièvement blessé par balle.

L'agression a eu lieu aux environs de 15h, au deuxième étage du parking du centre commercial de Baie-Mauhault. Une «altercation entre plusieurs jeunes» aurait éclaté et «l'un d'eux aurait sorti une arme et tiré», a expliqué à l'AFP le capitaine Rachid Boumlil, commandant en second de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre.

La victime, un homme de 20 ans, a été gravement blessée au cou. Elle a été transportée au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre.

Les jeunes ayant participé à l'altercation sont toujours en fuite. Les gendarmes ont bouclé la zone et sont en train d'exploiter les images de vidéosurveillance. Plusieurs témoins devraient également être auditionnés.