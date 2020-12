Ile-de-France : les transports circuleront une heure plus tard ce soir pour Noël

Un effort pour les fêtes. Pour permettre aux gens fêtant le réveillon de rentrer chez eux, une partie des transports en commun franciliens fermeront une heure plus tard ce jeudi 24 décembre, avec des horaires similaires à ceux des vendredis et samedis soirs.

Le gouverment a en effet décidé ce lever exceptionnellement le couvre-feu (de 20h à 6h) pour la nuit du 24 au 25 décembre. Ile-de-France Mobilités a donc décidé de retarder la fermeture de certains transports, avec d'ultimes trajets entre 1h30 et 2h15 du matin environ.

Concrètement, sont concernées toutes les lignes de métro, de bus et de tramways. En revanche, cette extension ne s'appliquera pas pour les RER et les Transiliens.

A noter que le reste du temps, la RATP est en service réduit en raison de la baisse de la fréquentation liée à l'épidémie de Covid. La circulation est en effet abaissée à 75 % de 10h à 16h, puis à 50 % après 21h, sauf sur les lignes 1,13 et 14 qui continuent à rouler normalement.

[#24decembre] Pour vous permettre de profiter du réveillon, les lignes de métro, tram et bus #RATP circuleront 1h de plus le 24 décembre. Pendant les fêtes, continuons de prendre soin les uns des autres. Restons prudents et respectons les gestes barrières #covid19 pic.twitter.com/L8IOByaKPc

— IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 23, 2020