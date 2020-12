4 astuces naturelles pour se débarrasser d'un aphte

Quand un aphte fait son apparition dans notre bouche, difficile de l’oublier. Même s’ils sont généralement bénins, ces petits ulcères buccaux n’en sont pas moins douloureux et désagréables. Heureusement, il existe quelques astuces naturelles pour s’en débarrasser rapidement.

le bicarbonate de soude

Parmi elles, le bicarbonate de soude. Aussi appelée bicarbonate de sodium, cette poudre blanche inodore est en effet préconisée dans le traitement des aphtes, qui peuvent aussi bien être localisés sur la face interne des joues, dessous la langue, sur les gencives, ou encore à l’intérieur des lèvres. Il suffit de mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau tiède, puis de faire un gargarisme.

la sauge

Pour soulager cette affection, qui survient généralement après un épisode de stress, de fatigue, ou la consommation de certains aliments, tel que les noix, cacahuètes, gruyère, et les fraises, on peut d’autre part utiliser de la sauge. En plus de ses propriétés digestives, cette plante a des propriétés cicatrisantes et désinfectantes. Elle agit sur la gorge et les infections buccales. On peut humidifier une feuille de sauge et la mettre quelques minutes sur son aphte, ou bien faire infuser des feuilles et réaliser un bain de bouche après avoir laissé refroidir la préparation.

les feuilles de basilic

Anti-inflammatoires et antiseptiques, les feuilles de basilic sont également redoutables contre les aphtes. Comme pour la sauge, on peut faire un gargarisme après avoir laissé infuser les feuilles dans de l’eau bouillante, boire ce mélange 2 à 3 fois par jours, ou mâcher directement quelques feuilles pendant une trentaine de secondes. Pour rappel, les aphtes ne sont pas d'origine infectieuse, ils ne sont donc pas contagieux. On peut ainsi embrasser une personne qui en est atteint sans risquer d’en avoir à son tour.

l’huile essentielle de laurier noble

Enfin, on peut également le soigner avec des huiles essentielles. Mais pas n’importe lesquelles. Il faut opter pour l’huile essentielle de laurier noble. Versez une goutte sur un coton-tige puis appliquer le 2 à 4 fois par jour sur la lésion. Attention, l’huile essentielle de laurier noble est contre-indiquée pendant la grossesse et chez les enfants de moins de 6 ans sans avis médical. A noter que les aphtes sont très fréquents. Dans l’Hexagone, ces petites excroissances touchent 15 à 30% de la population.