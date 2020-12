DIRECT - Coronavirus : un test PCR bientôt obligatoire pour se rendre à Cuba

En France, des véhicules avec passagers ont doucement recommencé à débarquer sur le port de Calais en provenance de Douvres (Royaume-Uni), mais les rotations des ferrys étaient en dents de scie. L’épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 1,7 million de morts à travers le monde. Un million d’Américains ont reçu une première dose du vaccin.

16h59

Les voyageurs souhaitant se rendre à Cuba vont devoir à partir du 10 janvier présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, a annoncé vendredi le journal officiel Granma.

"A partir du 10 janvier, tous les voyageurs arrivant dans le pays vont devoir être en possession d'un test PCR effectué au maximum 72 heures auparavant dans des laboratoires certifiés du pays de provenance", a précisé Granma. L'île a enregistré jeudi le chiffre record de 217 cas de Covid-19, dont 101 importés, soit "le chiffre de contaminations le plus élevé depuis le début de l'épidémie", selon le journal du parti communiste cubain (PCC) au pouvoir.

Cette nouvelle mesure est prise afin de faire face aux "cas provoqués principalement par des Cubains en provenance de l'étranger", a souligné le journal. "Certains jours, nous avons eu plus de cas importés que de cas locaux", a fait valoir le responsable de l'épidémiologie au ministère cubain de la Santé, Francisco Durán, devant la presse.

Au cours des quinze derniers jours, 1.311 cas ont été enregistrés à Cuba, dont 838 importés, en particulier des Etats-Unis, de Russie, d'Inde, du Venezuela et de France, selon le responsable.

12h12

Plus de 25 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 11H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis/Canada (19.188.172 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (15.024.469 cas) et l’Asie (13.617.004). La région avait été la première à passer le seuil du demi-million de morts le 17 décembre.

11h11

Rien ne prouve que la nouvelle souche du coronavirus identifiée en Afrique du Sud soit plus dangereuse ou contagieuse que sa cousine britannique, a défendu le ministre sud-africain de la Santé Zwelini Mkhize, répondant à son homologue britannique.

"Aujourd'hui, rien ne montre que le 501.V2 soit plus transmissible que la variante britannique, comme cela a été suggéré par le ministre britannique de la Santé", déclare Zwelini Mkhize dans un communiqué diffusé jeudi tard dans la soirée.

6h47

Le pape François, qui est à la tête des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection, essentiellement des employés du minuscule Etat du Vatican. L'horaire avait été avancé de deux heures, à 19h30 heure locale, pour s'adapter au couvre-feu en vigueur en l'Italie qui commence à 22h00.

6h38

Le trafic transmanche s'intensifiait au port de Calais mais des difficultés subsistaient à Douvres, et les ferries navigueront exceptionnellement vendredi pour ramener sur le continent les milliers de chauffeurs immobilisés outre-Manche, a indiqué la direction du port de Calais. Du côté du tunnel sous la Manche, la société Getlink (Eurotunnel) qui l'exploite a indiqué que 1.238 camions ont transité du Royaume-Uni vers la France par le tunnel ce jeudi, soit un total de 1.688 camions depuis la réouverture de la frontière.

6h31

Hong Kong a prolongé vendredi de sept jours la quarantaine que doivent observer dans des hôtels dédiés les visiteurs arrivant de l'étranger pour la porter à trois semaines, en invoquant la menace que représentent de nouvelles souches, plus contagieuses, du coronavirus. Le gouvernement hongkongais a expliqué que des experts avaient laissé entendre que la période d'incubation pourrait en fait dépasser chez certains les 14 jours. Ce qui fait que les personnes arrivant de l'extérieur de la Chine devront suivre une quarantaine de trois semaines, contre deux auparavant.

6h24

La Turquie a annoncé jeudi qu'elle allait prochainement recevoir une première commande d'un vaccin chinois contre le coronavirus et affirmé que celui-ci était efficace à 91,25%, malgré l'absence de résultats officiels des tests de phase 3. Les autorités turques affirment avoir constaté un tel taux d'efficacité avant la fin des tests de phase 3 --la dernière phase des essais cliniques-- du vaccin Coronavac réalisés sur 7.371 volontaires en Turquie. Malgré l'absence de résultats finaux et officiels, ainsi que d'études publiées par le fabricant chinois Sinovac, suscitant des critiques sur le manque de transparence, les autorités turques ont été formelles. inimum", a annoncé le gouvernement français.

05H57

La France a comptabilisé 21.634 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures mais le taux de positivité est en baisse, selon les chiffres des autorités sanitaires publiés jeudi. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a oscillé entre 12.000 et 18.000 la semaine dernière. Il était de 14.929 mercredi et 11.795 mardi.

Le nombre de cas détectés est élevé ces derniers jours, en raison notamment d'une ruée sur les tests avant les retrouvailles familiales des fêtes de fin d'années. Ces dernières 24 heures, beaucoup de Français se sont en effet rués dans les laboratoires, les pharmacies ou autres points de tests en plein air, afin de s'assurer d'être négatifs avant de retrouver leurs proches pour ce réveillon de Noël.