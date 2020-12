Tempête Bella : le Finistère et la Manche en vigilance orange «vents violents»

Les départements du Finistère et de la Manche ont été placés en vigilance orange «vents violents» samedi à l'approche de la tempête Bella, avec des rafales attendues jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés, a annoncé Météo France.

La tempête Bella, qui se situait samedi après-midi au sud-est de l'Islande et se dirigeait vers les Iles Britanniques, est associée à «une dépression très active» qui devrait frapper le nord-ouest de la France en seconde partie de nuit de samedi à dimanche, selon l'institut météorologique. «A son passage, le vent de secteur sud-ouest se renforcera nettement et s'accompagnera de rafales à 90/110 km/h dans les terres des départements placés en vigilance orange et de 100/120 km/h sur le littoral (jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés)», a souligné Météo France dans un communiqué.

Bella est qualifiée de «tempête hivernale classique pouvant se produire plusieurs fois par an».

La vigilance orange est prévue jusqu'à dimanche midi. Le vent attendu est susceptible de générer des «dégâts importants», de créer quelques perturbations sur les transports aériens, ferroviaires et maritimes et de rendre les conditions de circulation «localement difficiles». «Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone», souligne aussi Météo France.