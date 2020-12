Mieux vaut ne pas célébrer le Nouvel An cette année, selon Olivier Véran

Pas question de célébrer la Saint-Sylvestre comme avant, selon Olivier Véran. Dans une interview donnée au JDD ce dimanche 27 décembre, le ministre de la Santé préconise même de ne pas la fêter du tout.

«Le meilleur moyen de célébrer l'entrée dans la nouvelle année, c'est de ne pas la célébrer !», s'est ainsi exprimé Olivier Véran, demandant implicitement aux Français de ne rien prévoir ce jour-là.

«On ne peut pas, pour une soirée, prendre le risque de bloquer à nouveau le pays pendant des semaines», a-t-il ajouté, alors que l'objectif de 5.000 nouvelles contaminations par jour affiché par le gouvernement pour cette fin d'année est loin d'être atteint.

«Le virus circule encore trop», a admis le ministre de la Santé, qui déplore toujours «15.000 contaminations détectées par jour en moyenne» en France, et ce, «alors qu'on était descendu à 11.000».

Mon message pour les fêtes de fin d’année, c’est « prenez soin de vous, faites attention pour vous et pour vos proches. »





Les Français savent les bons gestes à adopter, ils les suivent tous les jours. Maintenant il faut que nous ne baissions pas la garde. @cavousf5 pic.twitter.com/pv3o7gcX0H — Olivier Véran (@olivierveran) December 17, 2020

«J'espère que nous aurons l'occasion de faire une grande fête en 2021, le jour où nous pourrons annoncer aux Français qu'ils ne doivent plus porter de masque en permanence et où nous ne serons plus obligés de compter les morts», a conclu Olivier Véran.