Vidéo : les baskets Lidl déclenchent l'hystérie pour leur premier jour de vente en France

L'euphorie était palpable. Ce dimanche 27 décembre, Lidl commercialisait pour la première fois en France des baskets, claquettes et chaussettes aux célèbres couleurs de la marque. Une mise en vente qui a affolé les acheteurs, prêts à tout pour obtenir leurs produits avant la rupture de stock.

Sur Twitter, certains internautes présents au moment de l'ouverture du magasin ont partagé des vidéos et des photos qui témoignent de l'engouement, qui concerne principalement la fameuse paire de sneakers bleue, jaune et rouge, vendue 12,99 euros.

Alors que Lidl avait précisé dans un communiqué que ces produits seraient vendus en «quantités limitées», il n'en fallait pas plus à certains acheteurs pour s'emparer des sneakers en plusieurs exemplaires. Le but ? Les revendre ensuite à prix fort, ce qui a le don d'agacer certains clients malchanceux.

Quand tu veut t'acheter la paire de sneakers lidl le jour de ton anif et que ta des mec il parte avec 20 paires et toi ta a meme pas une je trouve sa irrespectueux tout sa pour revendre la paire sur le bon coin 4x plus cher

— JuGamingyt (@jugamingyt) December 27, 2020