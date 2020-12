Coronavirus : quels pays ont décrété un troisième confinement ?

Alors qu'un troisième confinement en France en cas d'aggravation de la pandémie de coronavirus n'est pas exclu selon Olivier Véran, certains pays ont déjà sauté le pas.

PologNe

Ce lundi, la Pologne se confine pour la troisième fois, pour trois semaines. Comme en novembre dernier, ce confinement est partiel. Les centres commerciaux, les hôtels et les stations de ski ferment leurs portes, tandis que les autres restrictions sont maintenues, comme la fermeture des écoles et des restaurants, ainsi que l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes.

Israël

Israël a entamé ce dimanche un troisième confinement quasi-général, prévu pour durer au moins deux semaines. Les habitants ne peuvent pas se déplacer à plus d'un kilomètre de leur domicile et la plupart des commerces sont fermés, sauf pour les livraisons. Le système scolaire continue toutefois à fonctionner partiellement et il reste possible d'aller se faire vacciner. La campagne de vaccination anti-Covid y a démarré la semaine dernière.

République tchèque

Ce dimanche, la République tchèque s'est elle aussi confinée pour la troisième fois. Après avoir laissé la population fêter librement Noël, le gouvernement a placé l'ensemble du pays au niveau d'alerte épidémiologique maximal, signifiant un reconfinement strict, au moins jusqu'au 10 janvier.

Autriche

Juste avant Israël et la République tchèque, c'est en Autriche qu'a débuté samedi 26 décembre un troisième confinement généralisé, prévu pour durer jusqu'au 24 janvier. Un couvre-feu est en vigueur toute la journée, et les commerces non-essentiels, les écoles et les restaurants sont fermés.

Irlande du Nord

Le même jour qu'en Autriche, un nouveau confinement, le troisième, a également été mis en place en Irlande du Nord, pour six semaines. Les commerces non-essentiels sont fermés, tout comme les pubs et les restaurants, qui peuvent tout de même faire de la vente à emporter. Autre province britannique, l'Ecosse est de son côté entrée dans son deuxième confinement samedi.

Canada

Au Canada, le Québec est entré dans un nouveau confinement le 25 décembre, jusqu'au 11 janvier. Cette fois-ci, il concerne toute la province francophone, et non pas seulement les régions de Montréal et Québec, comme en octobre. Les commerces non-essentiels sont fermés, et le télétravail est obligatoire.

Irlande

L'Irlande n'a pas attendu Noël pour reconfiner. Un troisième confinement a été mis en place dès le 24 décembre, jusqu'au 12 janvier, mais il est allégé par rapport aux précédents. Certains magasins non-essentiels peuvent rester ouverts, et les écoles doivent rouvrir normalement à la rentrée le 6 janvier.

Pays de Galles

Le Pays de Galles est entrée dans son troisième confinement dès le 20 décembre. Aucune date de fin n'a été annoncée. Les restrictions seront réexaminées toutes les trois semaines.

Angleterre

En Angleterre, pas de troisième confinement national pour l'instant. Seuls Londres et le sud-est du pays ont été confinés une troisième fois le 20 décembre. Les commerces non-essentiels sont fermés, les pubs et musées aussi, et les habitants ont pour consigne de rester chez eux.

Italie

Après un confinement national au printemps et un confinement circonscrit à certaines régions en novembre, l'Italie est de nouveau confinée entièrement depuis le 21 décembre, et jusqu'au 6 janvier, soit pendant toute la durée des fêtes de fin d'année. Il est notamment interdit de voyager d'une région à une autre et les commerces de détail, dont les bars et restaurants, sont fermés.

Allemagne

L'Allemagne est entrée dans un confinement partiel le 16 décembre, après deux précédents confinements au printemps et en novembre dernier. Il est censé durer jusqu'au 10 janvier, avec fermeture des commerces non-essentiels, des écoles et des crèches.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, un troisième confinement est entré en vigueur dès le 15 décembre, pour cinq semaines. Tous les magasins non-essentiels sont fermés, tout comme les écoles, les musées, les cinémas, les salles de spectacle et de gym ainsi que les zoos. Il est recommandé aux citoyens néerlandais de rester chez eux, et de recevoir au maximum deux personnes par jour.

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les 20 millions d'habitants du sud de la Californie ont été appelés à se reconfiner le 7 décembre. La Californie avait été le premier Etat américain à annoncer un confinement général en mars, avant de se reconfiner mi-juillet.