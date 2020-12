Vœux d'Emmanuel Macron : tout savoir sur l'allocution du 31 décembre

«Françaises, Français, mes chers compatriotes». Comme chaque année, le président de la République va prononcer ces mots face caméra, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, en introduction de ses traditionnels voeux aux Français pour 2021. Son discours aura toutefois une tonalité particulière cette année, tant l'épidémie de coronavirus a bouleversé la vie du pays.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Comme chaque année, le président de la République devrait s'adresser à 20h à la télévision. L'allocution sera diffusée sur TF1, sur France 2 et sur toutes les chaînes d'information en continu comme CNEWS.

Comment est enregistrée l'allocution ?

Généralement, l'allocution du nouvel an du président est enregistrée un peu plus tôt dans la journée du 31 décembre au palais de l'Elysée. Cela devrait être le cas cette année.

Seuls quelques voeux ont été diffusés en direct, comme ceux prononcés par Nicolas Sarkozy en 2007.

L'épidémie de coronavirus au cœur du discours

Nul doute que l'épidémie de coronavirus qui a frappé la France en mars 2020 et obligé l'exécutif à prendre des mesures restrictives, s'invitera dans ce discours. La crise sanitaire, toujours en cours, sera même une thématique centrale de cette allocution télévisée du 31 décembre 2020. Le chef de l'Etat devrait revenir sur les profonds bouleversements qu'a connus le pays pendant cette année.

Il devrait en profiter pour dresser le bilan de l'action du gouvernement et apporter son soutien aux Français les plus durement touchés que ce soit par le décès de proches, par la perte d'un emploi ou encore par la solitude ou la détresse. Comme il en a pris l'habitude à chaque discours, Emmanuel Macron devrait aussi féliciter ses concitoyens pour leur courage et le respect des différentes règles mises en place, alors qu'un couvre-feu sera appliqué le soir du Réveillon, de 20h à 6h du matin

Il aura probablement une pensée particulière pour les jeunes Français mais aussi pour les professions les plus touchées telles que les soignants.

Un message d'espoir pour 2021

Enfin, Emmanuel Macron devrait aussi profiter de ces voeux pour envoyer un message d'espoir aux Français. Tout en appelant à maintenir la plus grande vigilance face au virus, cette allocution annoncera une nouvelle année porteuse d'espoir. Celui de parvenir à endiguer l'épidémie grâce au lancement de la vaccination sur le territoire, dont les premières doses ont été injectées le 27 décembre 2020.

Mais le discours devrait conserver une tonalité grave alors que la fin du mois de décembre est marquée par une envolée des cas, et que le spectre d'une troisième vague se profile, amoindrissant du même coup les espoirs des restaurateurs prêts à rouvrir leur porte le 15 janvier 2021.