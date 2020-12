Bouches-du-Rhône : deux corps retrouvés dans une voiture calcinée

Deux corps ont été découverts dans une voiture calcinée non loin de la commune des Pennes-Mirabeau, à la sortie de Marseille, et plus précisément sur une bretelle technique de l’autoroute A55. Une enquête a été ouverte, mais la piste du règlement de compte est d'ores et déjà envisagée.

Dépêchés sur place pour un feu de voiture vers 4h30 du matin, des agents de la CRS autoroutière ont retrouvé un corps calciné dans le coffre du véhicule et un autre sur le siège passager, rapporte France Bleu.

Aucun coup de feu n’a été signalé cette nuit. La police judiciaire est chargée de l’enquête, précise France Bleu.

« Ce sont des faits qui semblent relever du domaine de la criminalité traditionnelle marseillaise », a souligné auprès de l'AFP le procureur d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides.

Et, si ces deux homicides sont bel et bien un règlement de compte, ils porteraient à douze le nombre de morts dans ces circonstance cette année dans les Bouches-du-Rhône, selon un décompte de la Préfecture de police.